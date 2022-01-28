Зеленский сменил главу Нацгвардии из-за расстрела срочником солдат в Днепре
Жертвами стрельбы стали пять человек, ещё пять получили ранения. Следствие проверяет версию о травле солдата в части как возможную причину случившегося.
Николай Балан © УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией после массового расстрела солдатом-срочником сослуживцев в Днепре.
Ранее Балан сам написал заявление об отставке из-за трагедии с гибелью военнослужащих. Согласно указу Зеленского, исполняющим обязанности командующего Нацгвардией будет Юрий Лебедь.
Как сообщал Лайф, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пять получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".
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