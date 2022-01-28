Зеленский сменил главу Нацгвардии из-за расстрела срочником солдат в Днепре

Как сообщал Лайф, в украинском городе Днепре в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пять получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий Рябчук "психологическому давлению в коллективе".