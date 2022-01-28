Нуланд: Хорошо бы из "Северного потока – 2" потекла водка вместо газа
Заместитель госсекретаря США также процитировала Теда Круза, назвав российский трубопровод в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".
Фото © Nord-stream2
Было бы неплохо, если бы по "Северному потоку – 2" из России на Запад потекла водка вместо природного газа, пошутила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
"Водка — это было бы неплохо", — усмехнулась Нуланд в ответ на замечание журналиста Мэтью Ли о том, что "Северный поток – 2" готов к прокачке чего угодно — "газа, оливкового масла или водки".
На мнение о готовности газопровода к вводу в эксплуатацию Нуланд возразила.
"Мэтью, он ещё не готов к включению. Он ещё не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", — сказала она.
В завершение дипломат процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток – 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".
Ранее Лайф сообщал, что США сотрудничают с ФРГ и ЕС, чтобы задержать запуск "Северного потока – 2". По словам Нуланд, действующее Правительство Германии подтвердило достигнутые с предыдущим кабмином договорённости по газопроводу.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
Комментариев: 0