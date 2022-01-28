Нуланд: Хорошо бы из "Северного потока – 2" потекла водка вместо газа

Было бы неплохо, если бы по "Северному потоку – 2" из России на Запад потекла водка вместо природного газа, пошутила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Водка — это было бы неплохо", — усмехнулась Нуланд в ответ на замечание журналиста Мэтью Ли о том, что "Северный поток – 2" готов к прокачке чего угодно — "газа, оливкового масла или водки".

На мнение о готовности газопровода к вводу в эксплуатацию Нуланд возразила. "Мэтью, он ещё не готов к включению. Он ещё не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", — сказала она.

В завершение дипломат процитировала сенатора Теда Круза, одного из главных оппонентов проекта, который назвал "Северный поток – 2" в его нынешнем состоянии "куском металла на дне океана".