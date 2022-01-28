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Зеленский попросил Байдена финансово поддержать Украину

Украинский лидер поблагодарил американского президента за военную помощь, которую Штаты сейчас оказывают республике на фоне бездоказательных заявлений об угрозе нападения России.

27 января, 21:07
<p>Владимир Зеленский © Twitter / zelenskyyua</p>

Владимир Зеленский © Twitter / zelenskyyua

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Они обсудили дипломатические меры по деэскалации нынешней ситуации, а также возможность финансовой помощи со стороны США.

"Провели долгий разговор с президентом США. Обсудили последние дипломатические попытки по деэскалации и договорились о совместных действиях в будущем", — говорится в сообщении на странице Зеленского в "Твиттере".

Отмечается, что он поблагодарил Джо Байдена за оказываемую военную помощь. Собеседники также обсудили "возможности финансовой поддержки Украины".

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Лайф напоминает: в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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