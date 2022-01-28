Зеленский попросил Байдена финансово поддержать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Они обсудили дипломатические меры по деэскалации нынешней ситуации, а также возможность финансовой помощи со стороны США.

"Провели долгий разговор с президентом США. Обсудили последние дипломатические попытки по деэскалации и договорились о совместных действиях в будущем", — говорится в сообщении на странице Зеленского в "Твиттере".

Отмечается, что он поблагодарил Джо Байдена за оказываемую военную помощь. Собеседники также обсудили "возможности финансовой поддержки Украины".