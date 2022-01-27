Кёрби: Пентагон поставит Украине новый пакет военной помощи
Это будут не только средства обороны. Так, в состав прошлого пакета вошло несколько сотен противотанковых ракетных комплексов американского производства.
Фото © Посольство США на Украине
Соединённые Штаты поставят Украине новую партию военной помощи, которая будет включать в том числе оружие летального действия. Об этом сообщил секретарь американского оборонного ведомства Джон Кёрби.
"В него будут входить оборонительные и наступательные средства", — пояснил он.
Как отметил Кёрби, Пентагон "на старте" по этому вопросу. Он напомнил, что США отправили Украине уже три пакета военной помощи и сейчас стараются принять меры, чтобы ускорить новые поставки.
Лайф писал, что 25 января на Украину было доставлено ещё 300 комплексов Javelin. Это была часть третьего пакета военной помощи от Соединённых Штатов общей стоимостью около $200 млн. В тот раз общий вес передаваемого вооружения и техники составил почти 80 тонн.
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