Кёрби: Пентагон поставит Украине новый пакет военной помощи

Соединённые Штаты поставят Украине новую партию военной помощи, которая будет включать в том числе оружие летального действия. Об этом сообщил секретарь американского оборонного ведомства Джон Кёрби.

"В него будут входить оборонительные и наступательные средства", — пояснил он.

Как отметил Кёрби, Пентагон "на старте" по этому вопросу. Он напомнил, что США отправили Украине уже три пакета военной помощи и сейчас стараются принять меры, чтобы ускорить новые поставки.