Отправят в Москву: В Каире освободили избитого российского фотографа Котова

Российский фотограф Арсений Котов (настоящее имя Арсений Семёнов), задержанный в Каире, освобождён усилиями российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Египте.

"Усилиями сотрудников Посольства России в Египте удалось добиться освобождения из-под стражи нашего соотечественника Арсения Семёнова (в социальных сетях — А. Котов), ранее задержанного египетскими правоохранительными органами в каирском районе Маншият-Насир в результате конфликта с местными жителями, произошедшего из-за производимой им фото- и видеосъёмки. Россиянину вернули загранпаспорт и съёмочное оборудование", — говорится в сообщении дипломатов.

Пострадавший россиянин был доставлен в консульский отдел российского дипломатического учреждения в Каире. В ночь с 27 на 28 января А. Семёнов вылетит в Москву.