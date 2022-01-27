Отправят в Москву: В Каире освободили избитого российского фотографа Котова
Он был доставлен в консульский отдел дипломатического учреждения РФ. Турист пострадал из-за снимков, сделанных в неблагополучном районе, прозванном Городом Мусорщиков.
Арсений Котов после нападения в Каире. Кадр из сториз © Instagram / northern.friend
Российский фотограф Арсений Котов (настоящее имя Арсений Семёнов), задержанный в Каире, освобождён усилиями российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Египте.
"Усилиями сотрудников Посольства России в Египте удалось добиться освобождения из-под стражи нашего соотечественника Арсения Семёнова (в социальных сетях — А. Котов), ранее задержанного египетскими правоохранительными органами в каирском районе Маншият-Насир в результате конфликта с местными жителями, произошедшего из-за производимой им фото- и видеосъёмки. Россиянину вернули загранпаспорт и съёмочное оборудование", — говорится в сообщении дипломатов.
Пострадавший россиянин был доставлен в консульский отдел российского дипломатического учреждения в Каире. В ночь с 27 на 28 января А. Семёнов вылетит в Москву.
Ранее Лайф сообщал, что Котова избили в Каире во время съёмок. Молодой человек делал фотографии в неблагополучном районе Маншият-Насир, прозванном Городом Мусорщиков. Один из англоговорящих полицейских сообщил, что фотографиями, сделанными Котовым, заинтересовались органы безопасности.
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