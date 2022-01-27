НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Иерей РПЦ Лукьянов призвал штрафовать IT-гигантов за вредящий детям контент

Он отметил, что в комиссию при церкви обращаются родители "с мольбами" помочь. Священнослужитель также предложил создать общероссийский реестр людей, склонных к педофилии.

27 января, 19:53
<p>Фото © <a href="http://nskmi.ru/esmi/articles/6907/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nskmi.ru</a></p>

Фото © nskmi.ru

Для того чтобы пресечь распространение незаконного интернет-контента, травмирующего детскую психику, нужны радикальные меры — и прежде всего крупные штрафы, ощутимые для финансовых интересов IT-гигантов. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

"Тогда эти крупные гиганты будут сами заниматься очисткой своих сетей от подобного рода контента", — сказал Лукьянов на пресс-конференции в Ситуационно-методическом центре комиссии, посвящённой расследованию убийства в Костроме пятилетней девочки в начале этого года.

По словам священника РПЦ, в комиссию регулярно поступают "мольбы о помощи" со стороны родителей о том, что их дети попали "в самые настоящие интернет-секты". Это группы с суицидальным, порнографическим содержанием, уточнил Лукьянов. Он отметил, что от текстов и видео, публикуемых там, "плохо даже взрослым людям становится", которые мониторят присутствие своего ребёнка в Сети. Иерей также предложил создать специальный реестр с базой данных лиц, которые склонны к педофилии и другим тяжким преступлениям в отношении детей. Он выразил убеждённость, что это позволит контролировать "ужасное" явление. По данным главы комиссии, у силовиков сейчас таковой нет.

"Хотел бы также подчеркнуть необходимость существования общероссийского реестра контингента лиц, которые склонны к преступлениям подобного рода", — сказал глава патриаршей комиссии иерей Фёдор Лукьянов.

Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации

Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации

Ранее Лайф сообщал, что возбуждено ещё одно дело после убийства девочки в Костроме — против полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.

Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1