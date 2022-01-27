Иерей РПЦ Лукьянов призвал штрафовать IT-гигантов за вредящий детям контент
Он отметил, что в комиссию при церкви обращаются родители "с мольбами" помочь. Священнослужитель также предложил создать общероссийский реестр людей, склонных к педофилии.
Фото © nskmi.ru
Для того чтобы пресечь распространение незаконного интернет-контента, травмирующего детскую психику, нужны радикальные меры — и прежде всего крупные штрафы, ощутимые для финансовых интересов IT-гигантов. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.
"Тогда эти крупные гиганты будут сами заниматься очисткой своих сетей от подобного рода контента", — сказал Лукьянов на пресс-конференции в Ситуационно-методическом центре комиссии, посвящённой расследованию убийства в Костроме пятилетней девочки в начале этого года.
По словам священника РПЦ, в комиссию регулярно поступают "мольбы о помощи" со стороны родителей о том, что их дети попали "в самые настоящие интернет-секты". Это группы с суицидальным, порнографическим содержанием, уточнил Лукьянов. Он отметил, что от текстов и видео, публикуемых там, "плохо даже взрослым людям становится", которые мониторят присутствие своего ребёнка в Сети. Иерей также предложил создать специальный реестр с базой данных лиц, которые склонны к педофилии и другим тяжким преступлениям в отношении детей. Он выразил убеждённость, что это позволит контролировать "ужасное" явление. По данным главы комиссии, у силовиков сейчас таковой нет.
"Хотел бы также подчеркнуть необходимость существования общероссийского реестра контингента лиц, которые склонны к преступлениям подобного рода", — сказал глава патриаршей комиссии иерей Фёдор Лукьянов.
Матвиенко выступила против смертной казни для педофилов, но предложила подумать о химической кастрации
Ранее Лайф сообщал, что возбуждено ещё одно дело после убийства девочки в Костроме — против полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.
Напомним, 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка, которая вышла одна на прогулку. По данным следствия, 24-летний Вадим Беляков и 44-летний Денис Герасимов похитили ребёнка, а затем убили. Тело малышки было найдено в общежитии, где проживали мужчины. Оба они сознались в содеянном, их арестовали на два месяца. Известно, что мужчины за неделю до преступления охотились возле школ за мальчиком. Старший из них собирался "подарить" ребёнка для утех своему молодому сожителю.
Комментариев: 0