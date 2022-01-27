Иерей РПЦ Лукьянов призвал штрафовать IT-гигантов за вредящий детям контент

Для того чтобы пресечь распространение незаконного интернет-контента, травмирующего детскую психику, нужны радикальные меры — и прежде всего крупные штрафы, ощутимые для финансовых интересов IT-гигантов. Такое мнение высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

"Тогда эти крупные гиганты будут сами заниматься очисткой своих сетей от подобного рода контента", — сказал Лукьянов на пресс-конференции в Ситуационно-методическом центре комиссии, посвящённой расследованию убийства в Костроме пятилетней девочки в начале этого года.

По словам священника РПЦ, в комиссию регулярно поступают "мольбы о помощи" со стороны родителей о том, что их дети попали "в самые настоящие интернет-секты". Это группы с суицидальным, порнографическим содержанием, уточнил Лукьянов. Он отметил, что от текстов и видео, публикуемых там, "плохо даже взрослым людям становится", которые мониторят присутствие своего ребёнка в Сети. Иерей также предложил создать специальный реестр с базой данных лиц, которые склонны к педофилии и другим тяжким преступлениям в отношении детей. Он выразил убеждённость, что это позволит контролировать "ужасное" явление. По данным главы комиссии, у силовиков сейчас таковой нет.

"Хотел бы также подчеркнуть необходимость существования общероссийского реестра контингента лиц, которые склонны к преступлениям подобного рода", — сказал глава патриаршей комиссии иерей Фёдор Лукьянов.

Ранее Лайф сообщал, что возбуждено ещё одно дело после убийства девочки в Костроме — против полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом.