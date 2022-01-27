Нуланд пригрозила России "быстрым и жёстким" ответом при эскалации по Украине

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США с союзниками дадут России "быстрый и жёсткий" ответ в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом дипломат сказала, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

"Как ранее на этой неделе заявлял президент, мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жёсткая расплата", — сказала Нуланд.

Она добавила, что в случае вторжения России на Украину будет остановлен проект "Северный поток – 2". Говоря о переговорах России и США по гарантиям безопасности, замгоссекретаря отметила, что Москва попросила некоторое время для изучения ответа Штатов на её предложения. Вашингтон услышал, что Москва изучает этот ответ, и это "самое главное". По словам Нуланд, в направленных США документах есть указания на "нарушение Москвой суверенитета соседей".

Нуланд добавила, что США считают "нормандский формат" лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений.