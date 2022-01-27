Псаки: Байден и Зеленский по телефону "сверят часы" по теме сдерживания России

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудят во время телефонного разговора последние дипломатические контакты с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент Байден подтвердит приверженность Соединённых Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего не будут обсуждать об Украине", — заявила Псаки.