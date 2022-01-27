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Псаки: Байден и Зеленский по телефону "сверят часы" по теме сдерживания России

При этом американский лидер не собирается обсуждать с украинским коллегой какие-то конкретные шаги в вопросе оказания поддержки Украине.

27 января, 19:30

Владимир Зеленский и Джо Байден © Официальный сайт президента Украины

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудят во время телефонного разговора последние дипломатические контакты с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент Байден подтвердит приверженность Соединённых Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего не будут обсуждать об Украине", заявила Псаки.

По словам Псаки, целью телефонного разговора будет скорее "сверить часы", чем передать какую-то конкретную информацию.

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А ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский сенатор Алексей Пушков счёл это предложение попыткой "попасть в высшую лигу" со стороны лидера Незалежной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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