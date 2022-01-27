В Башкирии на сортировочной ленте в мусоропереработке обнаружили тело младенца
Ребёнка нашли в завязанном пакете и мусорном мешке. Малыш лежал, поджав руки под подбородком и скрестив ноги, как будто до того, как погибнуть, очень сильно замёрз.
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В башкирском городе Мелеузе на мусоросортировочном заводе обнаружили тело новорождённого. Сначала об этом сообщили в соцсетях местные жители. Как затем сообщили в СУ СК РФ по Башкирии, мать ребёнка установлена.
"Благодаря неотложным следственно-оперативным мероприятиям, проведённым следователями совместно с сотрудниками полиции, мать ребёнка установлена, с ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили следователи.
Отмечается, что тело нашли на транспортёрной линии в завязанном пакете и мусорном мешке. Малыш лежал, поджав руки под подбородком и скрестив ноги, как будто до того, как погибнуть, очень сильно замёрз. Чтобы установить причины смерти младенца, следствием назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла годовалая девочка. Выяснилось, что в семье помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Мать и отчим малышки стали давать противоречивые показания, в итоге женщину арестовали.
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