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"Ференцварош" уступил в первом официальном матче под руководством Черчесова

Бывший тренер сборной России по футболу, руководивший ею на протяжении пяти лет, возглавил венгерскую команду в конце прошлого года.

27 января, 20:57

Станислав Черчесов © ТАСС / Антон Новодережкин

Футбольный клуб "Ференцварош" уступил "Академии Пушкаша" в матче четвёртого тура чемпионата Венгрии. Это была первая официальная встреча для команды под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

Прошедший в Фельчуте матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил Жоау Нуньеш. На 24-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник "Ференцвароша" Мухамед Бешич.

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Черчесов стал главным тренером "Ференцвароша" 20 декабря 2021 года. С 2016 года наставник возглавлял сборную России, при нём на чемпионате мира 2018 года она вышла в четвертьфинал. Лайф рассказывал, что ранее Черчесов заявил, что смог бы вывести сборную РФ на ЧМ-2022.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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