В Тверской области после похода в магазин пропал 7-летний мальчик

В Торопце в Тверской области разыскивают семилетнего мальчика. Максим Комелов, как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, зашёл в продуктовый магазин, после чего пропал.

"27 января в пятом часу вечера житель города Торопца Комелов Максим Константинович 01.01.2015 года рождения, направляясь домой, зашёл в продуктовый магазин, расположенный по улице Пушкина, после чего, выйдя из магазина, ушёл в неизвестном направлении", — сообщает СУ СКР по Тверской области.

Проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты выехали по месту жительства мальчика, опрошены родственники, устанавливаются свидетели и очевидцы. Пока никаких ниточек, выводящих на след Максима, не найдено. Ребёнка ищут сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтёры.

Приметы мальчика: рост около 150 см; лицо овальное; волосы короткие, русые. Одет: зимняя куртка зелёного цвета; чёрные штаны с белыми лампасами; серая зимняя шапка с помпоном; чёрные ботинки.