В Тверской области после похода в магазин пропал 7-летний мальчик
Это случилось 27 января примерно в 17 часов по местному времени. Ребёнка ищут сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтёры.
Фото © СУ СКР по Тверской области
В Торопце в Тверской области разыскивают семилетнего мальчика. Максим Комелов, как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, зашёл в продуктовый магазин, после чего пропал.
"27 января в пятом часу вечера житель города Торопца Комелов Максим Константинович 01.01.2015 года рождения, направляясь домой, зашёл в продуктовый магазин, расположенный по улице Пушкина, после чего, выйдя из магазина, ушёл в неизвестном направлении", — сообщает СУ СКР по Тверской области.
Проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты выехали по месту жительства мальчика, опрошены родственники, устанавливаются свидетели и очевидцы. Пока никаких ниточек, выводящих на след Максима, не найдено. Ребёнка ищут сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтёры.
Приметы мальчика:
рост около 150 см;
лицо овальное;
волосы короткие, русые.
Одет:
зимняя куртка зелёного цвета;
чёрные штаны с белыми лампасами;
серая зимняя шапка с помпоном;
чёрные ботинки.
Ранее Лайф сообщал, что в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла годовалая девочка. Выяснилось, что в семье помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Мать и отчим малышки стали давать противоречивые показания, в итоге женщину арестовали.
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