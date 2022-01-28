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В Тверской области после похода в магазин пропал 7-летний мальчик

Это случилось 27 января примерно в 17 часов по местному времени. Ребёнка ищут сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтёры.

27 января, 21:17

Фото © СУ СКР по Тверской области

В Торопце в Тверской области разыскивают семилетнего мальчика. Максим Комелов, как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, зашёл в продуктовый магазин, после чего пропал.

"27 января в пятом часу вечера житель города Торопца Комелов Максим Константинович 01.01.2015 года рождения, направляясь домой, зашёл в продуктовый магазин, расположенный по улице Пушкина, после чего, выйдя из магазина, ушёл в неизвестном направлении", — сообщает СУ СКР по Тверской области.

Проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты выехали по месту жительства мальчика, опрошены родственники, устанавливаются свидетели и очевидцы. Пока никаких ниточек, выводящих на след Максима, не найдено. Ребёнка ищут сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтёры.

Приметы мальчика:

рост около 150 см;

лицо овальное;

волосы короткие, русые.

Одет:

зимняя куртка зелёного цвета;

чёрные штаны с белыми лампасами;

серая зимняя шапка с помпоном;

чёрные ботинки.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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