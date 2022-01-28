Кёрби рассказал о подготовке к отправке в Европу элитных воздушно-десантных частей

Костяк американских сил, готовящихся к отправке в Европу, составляют элитные воздушно-десантные части. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии", — рассказал он на регулярном брифинге.