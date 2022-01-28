Кёрби рассказал о подготовке к отправке в Европу элитных воздушно-десантных частей
Полный список подразделений Пентагон обнародовать не будет. США пока не приняли решение о начале развёртывания войск, которое должно проходить под эгидой НАТО.
© Flickr / The U.S. Army
Костяк американских сил, готовящихся к отправке в Европу, составляют элитные воздушно-десантные части. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса, 101-й воздушно-десантной дивизии", — рассказал он на регулярном брифинге.
Кёрби также упомянул военнослужащих из 4-й пехотной дивизии. Однако полный список частей Пентагон обнародовать не собирается. США пока не приняли решение о начале развёртывания войск, которое должно проходить под эгидой НАТО в странах Восточной Европы.
Как писал Лайф, ранее агентство Reuters сообщило, что США могут перебросить свои войска из Западной Европы в Восточную. НАТО утром 24 января объявило об усилении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Так, Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию, Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию, Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0