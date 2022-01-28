Sky News: Ирландские рыбаки согласились не мешать учениям российских кораблей

Ирландские рыбаки, планировавшие сорвать российские военные учения, провели "очень, очень позитивную" встречу с послом России в Ирландии. Достигнута договорённость об использовании для пятидневных учений "буферной зоны".

Как пишет Sky News, оперативные детали всё ещё нуждаются в окончательном согласовании с Москвой. "Буферная зона" будет гибкой и будет находиться на расстоянии от 60 до 80 километров между российскими кораблями и ирландскими судами.

Выступая после встречи, исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортёров рыбы Брендан Бирн сказал, что они достигли "соглашения, в котором есть путь к сосуществованию для военно-морских учений и для нашего рыболовного флота".

Правительство Ирландии ранее распространило уведомление для всех моряков. В нём указывалось точное место проведения российских военных учений. Они состоятся с 3 по 8 февраля у побережья страны.