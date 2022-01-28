Sky News: Ирландские рыбаки согласились не мешать учениям российских кораблей
Посол России встретился с делегацией производителей рыбы, которые собирались создавать помехи запланированным военно-морским манёврам.
Корвет "Сообразительный" © Минобороны РФ
Ирландские рыбаки, планировавшие сорвать российские военные учения, провели "очень, очень позитивную" встречу с послом России в Ирландии. Достигнута договорённость об использовании для пятидневных учений "буферной зоны".
Как пишет Sky News, оперативные детали всё ещё нуждаются в окончательном согласовании с Москвой. "Буферная зона" будет гибкой и будет находиться на расстоянии от 60 до 80 километров между российскими кораблями и ирландскими судами.
Выступая после встречи, исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортёров рыбы Брендан Бирн сказал, что они достигли "соглашения, в котором есть путь к сосуществованию для военно-морских учений и для нашего рыболовного флота".
Правительство Ирландии ранее распространило уведомление для всех моряков. В нём указывалось точное место проведения российских военных учений. Они состоятся с 3 по 8 февраля у побережья страны.
"Российская Федерация указала, что учения будут включать применение морской артиллерии и запуск ракет", — говорится в правительственном предупреждении.
Ранее Лайф рассказал, что Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны. Подчёркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.
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