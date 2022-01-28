Россиянка с девятимесячной дочерью пропала в Мексике
Власти обратились к жителям региона, где она может находиться, с просьбой сообщить в случае обнаружения женщины. Один из них рассказал, что так и сделал.
Пропавшая Татьяна Минеева © diariodexalapa.com
В штате Веракрус на востоке Мексики пропала россиянка по имени Татьяна Минеева. Сообщение о её исчезновении появилось на сайте местной комиссии по поиску пропавших.
Ведомство публикует фотографию женщины и сообщает, что ей 34 года, она ростом 1,6 м, с белой кожей, длинными каштановыми прямыми волосами, карими глазами, шрамом на правой брови. В последний раз её видели 20 января в городе Веракрус. Заявление о пропаже было опубликовано 25-го числа.
Пропавшая Татьяна Минеева © diariodexalapa.com
Судя по информации госслужбы, вместе с Татьяной также пропала и её девятимесячная дочь Камила Карус. Сообщение об исчезновении ребёнка распространила прокуратура штата Веракрус через систему оповещения о пропавших без вести. По информации надзорного ведомства, ребёнок имеет мексиканское гражданство. Как отмечается, жизнь и здоровье девочки и её матери могут быть под угрозой, поскольку они могли стать жертвами преступления.
Пропавшая Камила Карус © Facebook / AAmberVeracruz
Примечательно, что в комментарии к сообщению о пропавшей женщине один из жителей города Веракрус заявил, что видел россиянку, у неё был потерянный взгляд. По словам мужчины, он упустил её из виду, а правоохранительные органы отреагировали на его сообщение недостаточно быстро.
Если считать избиение российского актёра Олега Тактарова, это уже третий инцидент с россиянами в Мексике за месяц. Лайф рассказывал, что ранее там напали на российскую туристку. Сообщалось, что её вытащили из машины на трассе, было опубликовано видео конфликта.
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