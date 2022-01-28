Россиянка с девятимесячной дочерью пропала в Мексике

В штате Веракрус на востоке Мексики пропала россиянка по имени Татьяна Минеева. Сообщение о её исчезновении появилось на сайте местной комиссии по поиску пропавших.

Ведомство публикует фотографию женщины и сообщает, что ей 34 года, она ростом 1,6 м, с белой кожей, длинными каштановыми прямыми волосами, карими глазами, шрамом на правой брови. В последний раз её видели 20 января в городе Веракрус. Заявление о пропаже было опубликовано 25-го числа.

Пропавшая Татьяна Минеева © diariodexalapa.com

Судя по информации госслужбы, вместе с Татьяной также пропала и её девятимесячная дочь Камила Карус. Сообщение об исчезновении ребёнка распространила прокуратура штата Веракрус через систему оповещения о пропавших без вести. По информации надзорного ведомства, ребёнок имеет мексиканское гражданство. Как отмечается, жизнь и здоровье девочки и её матери могут быть под угрозой, поскольку они могли стать жертвами преступления.

Пропавшая Камила Карус © Facebook / AAmberVeracruz

Примечательно, что в комментарии к сообщению о пропавшей женщине один из жителей города Веракрус заявил, что видел россиянку, у неё был потерянный взгляд. По словам мужчины, он упустил её из виду, а правоохранительные органы отреагировали на его сообщение недостаточно быстро.