РБК: Правительство утвердило "дорожную карту" по регулированию криптовалют

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам. Об этом пишет РБК, отмечая, что она вместо запрета на цифровые деньги предусматривает регулирование, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.

"Инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определённые риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечёт за собой уход в теневой рынок", — заявил РБК источник, близкий к рабочей группе.

Так, к маю планируется проработать атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов. Определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой. К ноябрю — перенести требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему "регуляторно-ограничительных мер" (а не запрета). К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России. Кроме того, власти намерены отладить механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами, ввести административную ответственность за незаконный оборот и определить порядок идентификации клиентов по обмену криптовалют.

С привлечением ЦБ планируется определить принципы китайской практики контрольно-надзорной группы в отношении криптовалютного сектора. Среди других задач — разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности, проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он, в частности, предусматривает их "приземление" в России, то есть обязанность открыть в России филиал или создать юрлицо.

Минэкономразвития знакомо с содержанием "дорожной карты", сообщил представитель министерства, воздержавшись от других комментариев. Банк России ознакомился с проектом и направил правительству предложения по его доработке.

Ранее Лайф сообщал, что Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.