РБК: Правительство утвердило "дорожную карту" по регулированию криптовалют
Сообщается, что проект может быть доработан с учётом развернувшейся риторики. Документ готовили Минфин, Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банк России.
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам. Об этом пишет РБК, отмечая, что она вместо запрета на цифровые деньги предусматривает регулирование, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.
"Инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определённые риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечёт за собой уход в теневой рынок", — заявил РБК источник, близкий к рабочей группе.
Так, к маю планируется проработать атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов. Определить статус участников рынка и порядок их деятельности, а также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой. К ноябрю — перенести требования межправительственной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в части виртуальных активов в систему "регуляторно-ограничительных мер" (а не запрета). К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности организаций, через которые проходит обращение виртуальных активов в России. Кроме того, власти намерены отладить механизм проверки достоверности предоставляемых сведений о владении цифровыми валютами, ввести административную ответственность за незаконный оборот и определить порядок идентификации клиентов по обмену криптовалют.
С привлечением ЦБ планируется определить принципы китайской практики контрольно-надзорной группы в отношении криптовалютного сектора. Среди других задач — разработка методики оценки стоимости криптовалютных активов, актуализация классификаторов видов экономической деятельности, проработка вопроса о том, применим ли к площадкам по обороту криптовалют 236-ФЗ о деятельности иностранных интернет-компаний. Он, в частности, предусматривает их "приземление" в России, то есть обязанность открыть в России филиал или создать юрлицо.
Минэкономразвития знакомо с содержанием "дорожной карты", сообщил представитель министерства, воздержавшись от других комментариев. Банк России ознакомился с проектом и направил правительству предложения по его доработке.
Ранее Лайф сообщал, что Центробанк предложил полностью запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. В свою очередь Минфин вместо запрета криптовалют в России предложил новые варианты их регулирования. Ведомство выступило с идеей проводить все операции с цифровыми валютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Там считают, что так можно избежать теневого и мошеннического использования цифровых денег.
Президент Владимир Путин тоже высказался по данной проблеме. Глава государства обратил внимание, что у России есть определённые конкурентные преимущества в майнинге, в том числе профицит электроэнергии и хорошо подготовленные квалифицированные кадры. Путин попросил Правительство РФ и Центробанк прийти к единому мнению на этот счёт, а потом рассказать ему о результатах.
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