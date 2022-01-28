Производители газировки и соков предупредили о повышении цен

Сразу несколько лидеров рынка в категории напитков заявили о повышении цен в размере до 25% на свою продукцию в феврале. Coca-Сola, PepsiCo, "Сады Придонья", "Шишкин лес" и другие компании сообщили ретейлерам о таких планах.

Как сообщили в "Верном" газете "Известия", изготовитель Сoca-Сola заявил о подорожании с 1 февраля портфеля напитков в среднем на 6,8%, растительного молока — до 4,5%, кофе — на 8,5%. В списке товаров более 60 позиций. Среди них — соки "Добрый", Rich, газированные напитки Coca-Cola, Fanta и Schweppes.

PepsiCo предложила повышение с 17 февраля, компания сослалась на рост инфляции, тарифов, увеличение расходов на палеты и упаковку, подорожание топлива. Среднее повышение в 8%, на соки — в размере 8,4%. В списке более 60 товаров, среди них — соки и нектары "Любимый" и "Фруктовый сад", J7, чай Lipton, газировка Pepsi, вода "Аква минерале" и др.

"Шишкин лес" уведомил о повышении цен с 14 февраля сразу на 20%.

О пересмотре цен с 1 февраля заявила и компания "Якобс", ориентировочно на 10–20%: в списке несколько десятков товаров, среди них Carte Noire, Jacobs Monarch и др.