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"Держит за дурачков": Маск раскритиковал Байдена из-за его высказываний об электромобилях

По мнению миллиардера, американский лидер плохо думает о простых американцах, при этом сам является "марионеткой в человеческом облике".

27 января, 22:50
<p>Илон Маск и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia</p>

Илон Маск и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. Причиной тому послужили высказывания американского лидера об электромобилях — тот отметил успехи отрасли, а Tesla не упомянул. По мнению Маска, эта сфера производства не нуждается в государственных субсидиях, а большие расходы Байдена могут привести к дефициту бюджета.

"Байден держит американцев за дурачков", написал Маск в своём микроблоге в "Твиттере".

Он также назвал Байдена "марионеткой в человеческом облике". Это не первый раз, когда миллиардер критикует американского лидера. Раньше он отмечал, что США не нужен инфраструктурный план администрации президента Джо Байдена Build Back Better, а электромобильная отрасль обойдётся без государственных субсидий.

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А ранее Лайф писал, что Илон Маск "обеднел" на $21,5 млрд из-за падения в цене акций Tesla. Стоимость бумаг резко снизилась на 10%. Однако американский бизнесмен по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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