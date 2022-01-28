"Держит за дурачков": Маск раскритиковал Байдена из-за его высказываний об электромобилях
По мнению миллиардера, американский лидер плохо думает о простых американцах, при этом сам является "марионеткой в человеческом облике".
Илон Маск и Джо Байден. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia
Основатель компании Tesla Илон Маск раскритиковал президента США Джо Байдена. Причиной тому послужили высказывания американского лидера об электромобилях — тот отметил успехи отрасли, а Tesla не упомянул. По мнению Маска, эта сфера производства не нуждается в государственных субсидиях, а большие расходы Байдена могут привести к дефициту бюджета.
"Байден держит американцев за дурачков", — написал Маск в своём микроблоге в "Твиттере".
Он также назвал Байдена "марионеткой в человеческом облике". Это не первый раз, когда миллиардер критикует американского лидера. Раньше он отмечал, что США не нужен инфраструктурный план администрации президента Джо Байдена Build Back Better, а электромобильная отрасль обойдётся без государственных субсидий.
А ранее Лайф писал, что Илон Маск "обеднел" на $21,5 млрд из-за падения в цене акций Tesla. Стоимость бумаг резко снизилась на 10%. Однако американский бизнесмен по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты.
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