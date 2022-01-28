Постпредство США запросило заседание СБ ООН по Украине

США запросили на понедельник открытую встречу Совбеза ООН по Украине. Об этом говорится в распространённом в четверг сообщении американской миссии при всемирной организации.

"Сейчас необходимо полное внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности. Мы ожидаем в понедельник прямой и целенаправленной дискуссии", — отмечается в тексте сообщения.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что на предстоящей встрече Штаты хотят обсудить "угрожающее поведение России", "наращивание российского военного присутствия на границе".