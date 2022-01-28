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Постпредство США запросило заседание СБ ООН по Украине

Встреча может пройти уже в понедельник, 31 января. На ней Штаты предлагают обсудить действия Москвы, которой Вашингтон приписывает намерение вторгнуться в республику.

27 января, 22:28

© ТАСС / АР

США запросили на понедельник открытую встречу Совбеза ООН по Украине. Об этом говорится в распространённом в четверг сообщении американской миссии при всемирной организации.

"Сейчас необходимо полное внимание к этой теме со стороны Совета Безопасности. Мы ожидаем в понедельник прямой и целенаправленной дискуссии", — отмечается в тексте сообщения.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что на предстоящей встрече Штаты хотят обсудить "угрожающее поведение России", "наращивание российского военного присутствия на границе".

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Лайф напоминает: в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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