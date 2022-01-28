Президент Молдавии заявила о риске начала военных действий в Восточной Европе
Санду отметила, что молдавские власти следят за событиями в регионе и разрабатывают протоколы и для худших сценариев. Глава республики призвала граждан быть готовыми к войне.
Фото © Телеканал TV8
Президент Молдавии Санду, основываясь на анализе заявлений разных стран и международных организаций, а также событий в Восточной Европе, допустила, что в регионе могут развязаться военные действия. Глава республики отметила, что Молдавия надеется на мирное урегулирование конфликта.
"Мы можем анализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, из этого очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий", — заявила Санду в эфире телеканала TV8.
Молдавские власти ведут анализ ситуации и следят за всеми событиями с учётом худших сценариев, отметила Санду. Она уточнила, что протоколы для всех ситуаций разрабатываются буквально с нуля. Молдавский лидер призвала граждан страны быть наготове, но при этом понимать, что есть вероятность дипломатического выхода из нынешней ситуации.
Как писал Лайф ранее, США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе. По данным CNN, дополнительные войска могут развернуть на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При этом уточняется, что окончательное решение ещё не принято.
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