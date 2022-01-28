Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Власти Киргизии и Таджикистана по итогам состоявшихся переговоров договорились о прекращении перестрелок на границе двух республик. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.

Переговоры проводили полномочный представитель президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, пограничный представитель КРпо Баткенскому направлению Кыялбек Толонбаев, губернатор Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничный представитель Таджикистана Хикматулло Пиракзода.

В Погранслужбе ГКНБ заявили, что достигнута договорённость о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, об открытии движения по автодороге Баткен – Исфана.

Также стороны достигли соглашения о том, что сотрудники правоохранительных органов двух республик будут патрулировать приграничные районы, чтобы не допустить новых конфликтов.