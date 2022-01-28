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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

По предварительным данным, жертвой перестрелки стал по меньшей мере один человек. Также сообщалось о нескольких пострадавших в результате конфликта.

27 января, 22:06
<p>© Минобороны Киргизии</p>

© Минобороны Киргизии

Власти Киргизии и Таджикистана по итогам состоявшихся переговоров договорились о прекращении перестрелок на границе двух республик. Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.

Переговоры проводили полномочный представитель президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, пограничный представитель КРпо Баткенскому направлению Кыялбек Толонбаев, губернатор Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и пограничный представитель Таджикистана Хикматулло Пиракзода.

В Погранслужбе ГКНБ заявили, что достигнута договорённость о полном прекращении огня, об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, об открытии движения по автодороге Баткен – Исфана.

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Также стороны достигли соглашения о том, что сотрудники правоохранительных органов двух республик будут патрулировать приграничные районы, чтобы не допустить новых конфликтов.

Лайф сообщал, что столкновения на границе Таджикистана и Киргизии произошли 27 января. В Бишкеке заявили, что Душанбе использовал гранатомёты и миномёты. По данным местных СМИ, жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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