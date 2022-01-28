Илон Маск "обеднел" на $21,5 млрд из-за падения в цене акций Tesla

Американский миллиардер Илон Маск потерял $21,5 млрд — на такую сумму сократился в долларовом выражении его капитал из-за падения котировок акций основанной им компании Tesla.

Согласно данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведётся в реальном времени, американский предприниматель стал "беднее" на 8,84%. При этом он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты. На второй строчке, по версии Forbes, расположился генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($188,6 млрд). Замыкает тройку лидеров основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос ($165,8 млрд).

Акции Tesla по состоянию на 23:26 мск подешевели на 10,75% — до 837 долларов за ценную бумагу.