Илон Маск "обеднел" на $21,5 млрд из-за падения в цене акций Tesla
Стоимость бумаг резко снизилась на 10%. Однако американский бизнесмен по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты.
Илон Маск © ТАСС / ЕРА
Американский миллиардер Илон Маск потерял $21,5 млрд — на такую сумму сократился в долларовом выражении его капитал из-за падения котировок акций основанной им компании Tesla.
Согласно данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведётся в реальном времени, американский предприниматель стал "беднее" на 8,84%. При этом он по-прежнему возглавляет список самых богатых людей планеты. На второй строчке, по версии Forbes, расположился генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно ($188,6 млрд). Замыкает тройку лидеров основатель компании интернет-торговли Amazon Джефф Безос ($165,8 млрд).
Акции Tesla по состоянию на 23:26 мск подешевели на 10,75% — до 837 долларов за ценную бумагу.
Ранее Лайф писал, что Tesla почти в два раза превзошла рекорд по поставкам электромобилей за год. Рост составил 87%. Компания смогла продать 930 422 машины — больше электрокаров, чем выпустила.
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