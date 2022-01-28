Пхеньян заявил об испытаниях крылатой ракеты большой дальности
ЦТАК отмечает, что характеристики нового комплекса позволяют ему послужить укреплению военного потенциала страны. Северная Корея намерена "продолжить разработку мощных боеголовок".
Фото © ТАСС / Ahn Young-joon
КНДР на этой неделе провела испытательный пуск "крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса "земля — земля". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Выпущенные две тактические управляемые ракеты точно поразили остров-мишень", — цитирует ЦТАК Yonhap.
Отмечается, что запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели за 9137 секунд (2 часа 35 минут 17 секунд) по заданной траектории и поразили остров-мишень на расстоянии 1800 км. ЦТАК отмечает, что новый комплекс способен послужить укреплению военного потенциала страны. Пхеньян также заявил о намерении "продолжить разработку мощных боеголовок". Государственное информационное агентство добавило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует военные заводы, но дата и место его посещений стратегических объектов не разглашаются.
Напомним, 25 января Северная Корея запустила две другие ракеты в сторону Японского моря. Тот запуск стал пятым с начала года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
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