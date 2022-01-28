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Пхеньян заявил об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

ЦТАК отмечает, что характеристики нового комплекса позволяют ему послужить укреплению военного потенциала страны. Северная Корея намерена "продолжить разработку мощных боеголовок".

27 января, 22:56

Фото © ТАСС / Ahn Young-joon

КНДР на этой неделе провела испытательный пуск "крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса "земля — земля". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Выпущенные две тактические управляемые ракеты точно поразили остров-мишень", — цитирует ЦТАК Yonhap.

Отмечается, что запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели за 9137 секунд (2 часа 35 минут 17 секунд) по заданной траектории и поразили остров-мишень на расстоянии 1800 км. ЦТАК отмечает, что новый комплекс способен послужить укреплению военного потенциала страны. Пхеньян также заявил о намерении "продолжить разработку мощных боеголовок". Государственное информационное агентство добавило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует военные заводы, но дата и место его посещений стратегических объектов не разглашаются.

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Напомним, 25 января Северная Корея запустила две другие ракеты в сторону Японского моря. Тот запуск стал пятым с начала года. Первые четыре состоялись 5, 11, 14 и 17 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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