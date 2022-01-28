Пхеньян заявил об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

КНДР на этой неделе провела испытательный пуск "крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса "земля — земля". Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели за 9137 секунд (2 часа 35 минут 17 секунд) по заданной траектории и поразили остров-мишень на расстоянии 1800 км. ЦТАК отмечает, что новый комплекс способен послужить укреплению военного потенциала страны. Пхеньян также заявил о намерении "продолжить разработку мощных боеголовок". Государственное информационное агентство добавило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует военные заводы, но дата и место его посещений стратегических объектов не разглашаются.