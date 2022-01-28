Зампостпреда РФ заявил о крайнем беспокойстве по поводу ударов США в Сирии

Россия крайне встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США по территории Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС, после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения", — сказал Полянский.