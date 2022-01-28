Зампостпреда РФ заявил о крайнем беспокойстве по поводу ударов США в Сирии
После атак американских самолётов неоднократно были жертвы среди мирного населения. При этом сами Штаты постоянно утверждают, что наносят прицельные удары по боевикам.
Дмитрий Полянский © ТАСС / АР
Россия крайне встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США по территории Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС, после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения", — сказал Полянский.
Лайф писал, что МИД Сирии потребовал вывода из страны военного контингента США. Также в Дамаске осудили действия американских военных, которые "привели к перемещению тысяч сирийских граждан и усугубили их страдания".
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