Байден подтвердил Зеленскому возможность выделения денег Украине
Президенты двух стран провели телефонный разговор, и украинский лидер сообщил, что обсуждалась тема финансовой поддержки со стороны Соединённых Штатов.
Президент США Джо Байден © пресс-служба Белого дома
Президент США Джо Байден в ходе в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной экономической помощи Киеву. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден отметил, что США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием Россией сил", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Байден также подтвердил готовность как самих Штатов, так и их союзников "дать решительный ответ" в случае, если Россия решит вторгнуться на Украину. Еще он добавил, что США поддерживают нормандский формат по урегулированию конфликта в Донбассе.
Лайф напоминает: в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
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