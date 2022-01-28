Байден подтвердил Зеленскому возможность выделения денег Украине

Президент США Джо Байден в ходе в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной экономической помощи Киеву. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден отметил, что США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи в развитии и гуманитарной сфере, а также рассматривают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием Россией сил", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Байден также подтвердил готовность как самих Штатов, так и их союзников "дать решительный ответ" в случае, если Россия решит вторгнуться на Украину. Еще он добавил, что США поддерживают нормандский формат по урегулированию конфликта в Донбассе.