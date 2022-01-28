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"Она стала для меня единственной": Роналду украсил самую высокую башню в мире портретом возлюбленной

Бурдж-Халифа осветила ночь в Дубае свето-лазерным шоу, устроенным звездой футбола в честь Джорджины Родригес. Португалец подарил любимой очень дорогостоящее видео.

28 января, 00:27

Фото © Instagram / Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду преподнёс своей супруге Джорджине Родригес подарок, восхитивший не только девушку, но, пожалуй, ещё очень многих представительниц прекрасного пола. В Дубае на фасаде самой высокой башни в мире он разместил клип с изображением возлюбленной.

"С днём рождения, любовь моя", — написал Роналду в своём Instagram-посте, к которому прикрепил видео Бурдж-Халифы и смайлики в виде сердца и праздничного тортика.

27 января испанской танцовщице, бизнес-леди и блогерше Родригес исполнилось 28 лет. Она познакомилась с Роналду в магазине Gucci в 2016 году — девушка там работала. С тех пор пара практически неразлучна. В 2019 году молодые тайно поженились, у них есть ребёнок. А вообще у 36-летнего футболиста их четверо. Netflix снял про супругу спортсмена документальный фильм под названием "Я Джорджина". В нём португальский нападающий признался, что и сам не подозревал, что может так сильно полюбить.

"Сначала я не думал, что у меня будут настолько сильные чувства к Джорджине. Но позже я влюбился в неё. Я не ожидал этого, если честно. Но через некоторое время я почувствовал, что она стала для меня единственной", — признался Криштиану в фильме от Netflix.

"Есть страсть к игре и голам": Роналду рассказал, сколько ещё лет собирается продолжать карьеру

"Есть страсть к игре и голам": Роналду рассказал, сколько ещё лет собирается продолжать карьеру

Ранее Лайф сообщал, что в День космонавтики в 2021 году портрет Гагарина появился на самой высокой башне мира в Дубае. Российская сторона поблагодарила арабских партнёров за эту замечательную акцию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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