"Гнобили неудобных": Украинский общественник узнал о "злодеяниях" в части, где срочник расстрелял солдат

Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января срочник расстрелял солдат, создало там атмосферу, которая и могла стать причиной трагедии. Об этом заявил глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк. С ним связался один из военнослужащих этой части.

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошёл расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…" — написал Косяк на своей странице в "Фейсбуке".

Общественник поделился рассказом военнослужащих. Те утверждают, что были случаи, когда командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически "гнобили неудобных" — давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.

"Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части", — утверждают военнослужащие.