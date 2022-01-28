"Гнобили неудобных": Украинский общественник узнал о "злодеяниях" в части, где срочник расстрелял солдат
По словам тех, кто там служил, командиры якобы доводили неугодных срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение.
Украинский срочник, который расстрелял сослуживцев. Фото © УНИАН
Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января срочник расстрелял солдат, создало там атмосферу, которая и могла стать причиной трагедии. Об этом заявил глава общественной организации "Международный центр помощи" Сергей Косяк. С ним связался один из военнослужащих этой части.
"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошёл расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…" — написал Косяк на своей странице в "Фейсбуке".
Общественник поделился рассказом военнослужащих. Те утверждают, что были случаи, когда командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически "гнобили неудобных" — давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на гауптвахту.
"Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части", — утверждают военнослужащие.
Они готовы открыто выступить и просят откликнуться тех, кто сталкивался с подобными случаями неправомерных действий со стороны командиров.
Лайф рассказывал, что в украинском городе Днепр в ночь на 27 января срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев, а затем скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Позже уточнялось, что среди жертв — сотрудница завода "Южмаш". Стрелка уже задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не подвергался ли военнослужащий "психологическому давлению в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.
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