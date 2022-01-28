Эксперты назвали Овечкина главным фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку НХЛ
На первое место россиянина поставили сразу 12 из 16 опрошенных журналистов и аналитиков.
Александр Овечкин. Фото © Getty Images / Scott Taetsch
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал главным претендентом на приз "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В активе Овечкина 76 баллов, а 12 из 16 опрошенных журналистов и аналитиков поставили россиянина на первое место в своих списках. Следом за форвардом "Вашингтона" идут Джонатан Юбердо и Коннор Макдэвид.
Добавим, что на счету Овечкина в этом сезоне 58 баллов за результативность. По этому показателю он уступает лишь немцу Леону Драйзайтлю.
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