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Эксперты назвали Овечкина главным фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку НХЛ

На первое место россиянина поставили сразу 12 из 16 опрошенных журналистов и аналитиков.

28 января, 07:36

Александр Овечкин. Фото © Getty Images / Scott Taetsch

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал главным претендентом на приз "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В активе Овечкина 76 баллов, а 12 из 16 опрошенных журналистов и аналитиков поставили россиянина на первое место в своих списках. Следом за форвардом "Вашингтона" идут Джонатан Юбердо и Коннор Макдэвид.

Удачная сделка: Овечкин отдал юному фанату шайбу, получив взамен шоколадку

Удачная сделка: Овечкин отдал юному фанату шайбу, получив взамен шоколадку

Добавим, что на счету Овечкина в этом сезоне 58 баллов за результативность. По этому показателю он уступает лишь немцу Леону Драйзайтлю.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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