Эксперты назвали Овечкина главным фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал главным претендентом на приз "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В активе Овечкина 76 баллов, а 12 из 16 опрошенных журналистов и аналитиков поставили россиянина на первое место в своих списках. Следом за форвардом "Вашингтона" идут Джонатан Юбердо и Коннор Макдэвид.