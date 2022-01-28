Медведев исключил вероятность повторения казахстанского сценария в России

В России нет предпосылок для повторения событий, которые произошли в Казахстане в начале 2022 года. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы", — сказал Медведев в беседе с ТАСС.