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Медведев исключил вероятность повторения казахстанского сценария в России

Главная причина тому — большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, пояснил он.

28 января, 07:46

Акимат Алма-Аты после массовых беспорядков © LIFE / Антон Старков

В России нет предпосылок для повторения событий, которые произошли в Казахстане в начале 2022 года. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы", — сказал Медведев в беседе с ТАСС.

Он также подчеркнул, что особую роль играет и государство, которое способно своевременно и эффективно реагировать на любые проявления террористической активности и любого другого рода преступные посягательства.

В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела

В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела

Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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