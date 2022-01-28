В Петербурге главврача медцентра задержали из-за смерти пациентов после гастроскопии

В Санкт-Петербурге задержали главного врача диагностического центра после гибели троих пациентов от гастроскопии. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошёл в городском медцентре № 1 на улице Сикейроса. Предположительно, во время процедур могли использовать некачественный барий промышленного производства. По другой версии, вещество было плохо разбавлено перед обследованием пациентов.