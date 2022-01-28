В Петербурге главврача медцентра задержали из-за смерти пациентов после гастроскопии
Предположительно, во время процедур могли использовать некачественный барий промышленного производства.
Фото © ТАСС / Никита Попов
В Санкт-Петербурге задержали главного врача диагностического центра после гибели троих пациентов от гастроскопии. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, инцидент произошёл в городском медцентре № 1 на улице Сикейроса. Предположительно, во время процедур могли использовать некачественный барий промышленного производства. По другой версии, вещество было плохо разбавлено перед обследованием пациентов.
Как ранее Лайф сообщал, сначала стало известно о гибели двух петербуржцев после обследования желудка. После процедур в одном из диагностических центров Северной столицы они были доставлены в больницу, но спасти их не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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