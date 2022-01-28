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Испанский теннисист Надаль стал первым финалистом Australian Open

Его соперником может стать россиянин Даниил Медведев, если обыграет грека Стефаноса Циципаса во втором полуфинале.

28 января, 07:17

Теннисист Рафаэль Надаль. Фото © Getty Images / Clive Brunskill

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым финалистом Australian Open, обыграв итальянца Маттео Берреттини в матче 1/2 финала.

Легендарный испанец расправился с соперником за три часа, одержав победу со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

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Добавим, что соперник Надаля определится во втором полуфинале, в котором встретятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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