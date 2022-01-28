ЦБ предупредил о рисках для экономики от институционализации майнинга

Банк России считает, что институционализация майнинга в стране представляет большие угрозы для экономики и граждан. Таким образом регулятор прокомментировал предложение рассмотреть возможность разрешения на создание майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объём электроэнергии.

"Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создаёт значимые угрозы для экономики страны и граждан", — заявили ТАСС в ЦБ.