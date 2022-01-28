ЦБ предупредил о рисках для экономики от институционализации майнинга
Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют.
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Банк России считает, что институционализация майнинга в стране представляет большие угрозы для экономики и граждан. Таким образом регулятор прокомментировал предложение рассмотреть возможность разрешения на создание майнинговых ферм в регионах, в которых производится избыточный объём электроэнергии.
"Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создаёт значимые угрозы для экономики страны и граждан", — заявили ТАСС в ЦБ.
Ранее о высоких рисках использования криптовалют предупреждал президент России Владимир Путин. Российский лидер не исключил, что за виртуальными монетами может быть будущее, однако сейчас необходимо внимательно следить за развитием процесса. Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют и в ЦБ к "цифровым деньгам" относятся негативно.
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