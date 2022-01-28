В ЛНР заявили, что спровоцированный украинской пропагандой градус всеобщей истерии достиг пика

Украина перестаралась, раздувая тему "российской угрозы", благодаря которой Киев обращал на себя внимание западных партнёров. Результатом же стала паника среди собственного населения страны, подчеркнул начальник Управления народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.

"Градус информационного накала и всеобщей истерии, спровоцированной украинской пропагандой, достиг своего пика, и из привычных обвинений и призывов к западным партнёрам перешёл в разряд панических настроений, но уже для собственного населения. Проще говоря, перестарались и напугали скорее себя, нежели ту аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена", — рассказал он в беседе с ТАСС.

По словам Лещенко, в последнее время в ЛНР наблюдается явное снижение активности украинских беспилотников. В республике считают, что на Украине осознают риски потери БПЛА в случае его проникновения в воздушное пространство неподконтрольного региона. При этом полковник подчеркнул, что в то же время над украинской территорией участились полёты американских и британских самолётов-разведчиков. Он также добавил, что Украина открыто размещает в Донбассе военную технику, не подпадающую под действие соглашения об отводе вооружений, и с её помощью продолжают обстрелы.