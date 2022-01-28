В ЛНР заявили, что спровоцированный украинской пропагандой градус всеобщей истерии достиг пика
Там также рассказали об украинских беспилотниках и обстрелах, которые ВСУ продолжают осуществлять с территории Донбасса.
© ТАСС / AP / Andriy Dubchak
Украина перестаралась, раздувая тему "российской угрозы", благодаря которой Киев обращал на себя внимание западных партнёров. Результатом же стала паника среди собственного населения страны, подчеркнул начальник Управления народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко.
"Градус информационного накала и всеобщей истерии, спровоцированной украинской пропагандой, достиг своего пика, и из привычных обвинений и призывов к западным партнёрам перешёл в разряд панических настроений, но уже для собственного населения. Проще говоря, перестарались и напугали скорее себя, нежели ту аудиторию, на которую вся эта информационная провокация была направлена", — рассказал он в беседе с ТАСС.
По словам Лещенко, в последнее время в ЛНР наблюдается явное снижение активности украинских беспилотников. В республике считают, что на Украине осознают риски потери БПЛА в случае его проникновения в воздушное пространство неподконтрольного региона. При этом полковник подчеркнул, что в то же время над украинской территорией участились полёты американских и британских самолётов-разведчиков. Он также добавил, что Украина открыто размещает в Донбассе военную технику, не подпадающую под действие соглашения об отводе вооружений, и с её помощью продолжают обстрелы.
"Техника, не подпадающая под действие соглашения об отводе, открыто размещается на территории жилых массивов населённых пунктов, применяется для беспокоящего огня по позициям народной милиции и обстрелов населённых пунктов республики", — рассказал Лещенко.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
Комментариев: 0