Медведев заявил, что традиция свободного ношения оружия в России недопустима

В России свободное ношение огнестрельного оружия должно быть под запретом, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе интервью российским СМИ.

"Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно", — цитирует Медведева ТАСС.

По его мнению, разрешение на свободное ношение огнестрельного оружия в США привело к тому, что в этой стране происходит гораздо больше преступлений со стрельбой, чем в России и других странах.