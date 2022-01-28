Медведев заявил, что традиция свободного ношения оружия в России недопустима
По его мнению, такие разрешения крайне опасны. Это доказывает и ситуация в США, где преступления со стрельбой происходят гораздо чаще, чем в других странах.
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В России свободное ношение огнестрельного оружия должно быть под запретом, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе интервью российским СМИ.
"Американцы гордятся своим правом на ношение оружия. Это у них в крови с известных времён. У нас такие традиции недопустимы, и свободное обращение такого рода оружия в нашей стране допускать, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя. Это просто опасно", — цитирует Медведева ТАСС.
По его мнению, разрешение на свободное ношение огнестрельного оружия в США привело к тому, что в этой стране происходит гораздо больше преступлений со стрельбой, чем в России и других странах.
Ранее стало известно, что в России минимальный возраст для покупки оружия увеличится до 21 года. Однако есть ряд исключений. В частности, новые правила не коснутся тех, кто служил или служит в Вооружённых силах России, а также представителей малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами.
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