Зампостпреда при ООН Полянский: Иностранные войска должны немедленно покинуть Сирию

Российская сторона требует немедленного вывода всех иностранных войск из Сирии, которые находятся там незаконно. Об этом заявил первый зампостпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский.

"С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом масштабе. Вылазка сторонников ИГИЛ* с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует", — добавил он в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Полянского, пребывание американских военных в Сирии привело к появлению "зон беззакония". В этих регионах теперь царит насилие, орудуют террористы, проводится радикализация населения.

Ранее Полянский также заявил о крайнем беспокойстве по поводу ударов США в Сирии. После атак американских самолётов неоднократно были жертвы среди мирного населения. При этом сами Штаты постоянно утверждают, что наносят прицельные удары по боевикам.