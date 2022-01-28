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Зампостпреда при ООН Полянский: Иностранные войска должны немедленно покинуть Сирию

По словам дипломата, американские военные не справляются с проблемой терроризма в стране. Более того, их пребывание привело к появлению "зон беззаконий".

28 января, 06:30

Фото © Facebook / Дмитрий Полянский

Российская сторона требует немедленного вывода всех иностранных войск из Сирии, которые находятся там незаконно. Об этом заявил первый зампостпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский.

"С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом масштабе. Вылазка сторонников ИГИЛ* с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует", добавил он в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Полянского, пребывание американских военных в Сирии привело к появлению "зон беззакония". В этих регионах теперь царит насилие, орудуют террористы, проводится радикализация населения.

МИД Сирии потребовал вывода из страны военного контингента США

МИД Сирии потребовал вывода из страны военного контингента США

Ранее Полянский также заявил о крайнем беспокойстве по поводу ударов США в Сирии. После атак американских самолётов неоднократно были жертвы среди мирного населения. При этом сами Штаты постоянно утверждают, что наносят прицельные удары по боевикам.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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