Зампостпреда при ООН Полянский: Иностранные войска должны немедленно покинуть Сирию
По словам дипломата, американские военные не справляются с проблемой терроризма в стране. Более того, их пребывание привело к появлению "зон беззаконий".
Фото © Facebook / Дмитрий Полянский
Российская сторона требует немедленного вывода всех иностранных войск из Сирии, которые находятся там незаконно. Об этом заявил первый зампостпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский.
"С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом масштабе. Вылазка сторонников ИГИЛ* с атакой на тюрьму в городе Хасаке наглядно это демонстрирует", — добавил он в ходе заседания Совбеза ООН.
По словам Полянского, пребывание американских военных в Сирии привело к появлению "зон беззакония". В этих регионах теперь царит насилие, орудуют террористы, проводится радикализация населения.
Ранее Полянский также заявил о крайнем беспокойстве по поводу ударов США в Сирии. После атак американских самолётов неоднократно были жертвы среди мирного населения. При этом сами Штаты постоянно утверждают, что наносят прицельные удары по боевикам.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0