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Двое граждан Таджикистана погибли и 10 были ранены в ходе конфликта с Киргизией

Один из жителей был убит миномётной миной. Другой оказался водителем скорой помощи. Он погиб, спасая соотечественников.

28 января, 05:56

Фото © Минобороны Таджикистана

В ходе вооружённого конфликта на таджикско-киргизской границе погибло два человека, ещё десять ранены, причём четверо из них были простыми гражданами. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованного на сайте информагентства "Ховар".

"Двое граждан Таджикистана погибли в ходе вооружённого конфликта на границе с Киргизией — житель приграничного села, убитый миномётной миной, "выпущенной киргизскими военнослужащими в его двор", и водитель скорой помощи местной больницы, погибший при спасении местных жителей от "взрыва миномёта киргизской стороны", уточняется в сообщении ведомства.

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Напомним, столкновения на границе Таджикистана и Киргизии произошли 27 января. В Бишкеке заявили, что Душанбе использовал гранатомёты и миномёты. По данным местных СМИ, жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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