Мошенники научились полностью обчищать счета жертв за несколько минут

В Сети начали появляться сайты, которые предлагают купить билеты в театр или на концерты, но вместо этого списывают деньги с счёта покупателя. При этом списание происходит не один, а много раз, обходя систему защиты, пишет РБК.

О новой мошеннической схеме рассказали в ВТБ. Речь идёт о фишинговых сайтах, ссылки на которые пользователям приходят в соцсетях, мессенджерах, на электронную почту или через сайты знакомств. Жертва заполняет специальную форму в надежде получить недорогие билеты на представление, но вместо этого оформляет мошенническую подписку и лишается абсолютно всех денег на карте.

"С банковской карты покупателя происходят списания денежных средств в размере от пяти до 20 тысяч рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса", — рассказал представитель ВТБ.

В компании Group-IB, которая занимается киберпреступлениями, считают, что после получения реквизитов карты на фишинговом сайте запускается специальный бот, который инициирует платежи с подлимитной суммой, не требующей подтверждения платежа через систему безопасности 3-D Secure.