Пошли в ход сжигатели жира: После новогодних праздников россияне перешли на правильное питание

После новогодних праздников россияне сели на диету. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса доставки "Сбер.Маркет". Лайф ознакомился с выводами аналитиков.

Сразу после новогодних каникул, с 11 по 21 января, россияне стали в 7,7 раза чаще заказывать батончики без сахара — это самый резкий скачок продаж среди "правильных" продуктов. Продажа сжигателей жира выросла в 2,3 раза. Джемы, соусы и арахисовые пасты без сахара стали популярнее в два раза, а протеиновое печенье и батончики класть в корзину стали в 1,7 раза чаще, чем на каникулах. Примечательно, что в этот же период прошлого года покупатели не так рьяно взялись за диеты: рост продаж ПП увеличился тогда максимум в два раза.

А ещё в прошлом году после Нового года россияне не спешили расстаться с пристрастием к сладкому. Тогда спрос на него даже вырос: молочный шоколад покупали чаще в 1,3 раза, а шоколадные конфеты — в 1,5. Теперь же покупки какао-бобового лакомства снизились в два раза. Продажи конфет, тортов, газировки и пирожных сохранились на уровне праздничных дней, но и не подскочили, как в 2021-м.