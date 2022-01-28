CNN: В Киеве не смогли назвать хорошим разговор Байдена и Зеленского

Телефонный разговор, который накануне вечером провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. Об этом телеканалу CNN заявил источник в украинском правительстве.

По его оценке, переговоры "прошли нехорошо". Например, не совпали оценки Киевом и Вашингтоном уровня угрозы российского вторжения. К тому же Байден заявил коллеге, что не планирует отправлять американские войска на Украину или передавать ей высокотехнологичное вооружение.