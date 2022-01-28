CNN: В Киеве не смогли назвать хорошим разговор Байдена и Зеленского
К примеру, по версии источника телеканала, у Соединённых Штатов и Украины разные оценки "угрозы российского вторжения". США не готовы перебрасывать свои войска.
Владимир Зеленский и Джо Байден (справа) © ТАСС / AP
Телефонный разговор, который накануне вечером провели президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский, в Киеве не смогли назвать удачным или конструктивным. Об этом телеканалу CNN заявил источник в украинском правительстве.
По его оценке, переговоры "прошли нехорошо". Например, не совпали оценки Киевом и Вашингтоном уровня угрозы российского вторжения. К тому же Байден заявил коллеге, что не планирует отправлять американские войска на Украину или передавать ей высокотехнологичное вооружение.
По данным телеканала, ещё два пункта, которые не понравились Киеву, — слова Байдена о неготовности уже сейчас ввести санкции против России и о том, что пока нет прогресса по вопросу вступления Украины в НАТО.
Как рассказывал Лайф, в ходе этой беседы Зеленский попросил Байдена поддержать Украину ещё и финансово — и тот подтвердил готовность Вашингтона сделать это.
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