Бросали яйца и камни: Сотни молодых людей в Окинаве напали на полицейский участок
Поводом для этого стало сообщение в соцсетях об избиении сотрудником правоохранительных органов 17-летнего юноши. В результате устроенного погрома было повреждено здание полиции.
Кадр из видео © Twitter / NHK
27日夜遅くから28日朝にかけ沖縄市にある警察署の周辺に若者が集まり、一部が石を投げて署の窓ガラスを割るなどしました。— NHKニュース (@nhk_news) January 28, 2022
バイク事故をめぐり少年が警察官に殴られて大けがを負ったなどとするネットで拡散した情報を見て集まったとみられ、警察が確認しています。https://t.co/PNvn8IpHHQ#nhk_video pic.twitter.com/Q6RHzHldLz
Сотни молодых людей на юге Японии в Окинаве напали на полицейский участок после того, как в Сети распространилось сообщение о том, что сотрудники правоохранительных органов якобы избили 17-летнего парня. Люди бросали яйца и камни, били стёкла и зажигали петарды.
#沖縄 沖縄警察署 2:00 現在— 翔 (@54949Jt49) January 27, 2022
200人近くいます
沖縄警察署前では機動隊が守り pic.twitter.com/44HRU6X6hQ
Как сообщает Okinawa Times, до этого полиция получила жалобу на то, что ночью по улицам города шумно и с превышением скорости ездят мотоциклисты. За одного из байкеров полицейский и принял пострадавшего, хотя тот, как сообщается, просто ехал из магазина домой на мотоцикле. Он и выложил в соцсетях сообщение. В результате погрома, здание участка получило видимые повреждения. Информации о применении правоохранителями силы по отношению к собравшейся молодёжи не поступало.
Как сообщал Лайф ранее, жительница Балтийска напала на сотрудниц полиции, пытаясь отбить сына у бывшего мужа. На горе-мать возбудили дело — пока о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Но ей могут грозить и более серьёзные неприятности за нападение на сотрудниц при исполнении.
Комментариев: 0