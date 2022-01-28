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Бросали яйца и камни: Сотни молодых людей в Окинаве напали на полицейский участок

Поводом для этого стало сообщение в соцсетях об избиении сотрудником правоохранительных органов 17-летнего юноши. В результате устроенного погрома было повреждено здание полиции.

28 января, 04:11

Кадр из видео © Twitter / NHK

Сотни молодых людей на юге Японии в Окинаве напали на полицейский участок после того, как в Сети распространилось сообщение о том, что сотрудники правоохранительных органов якобы избили 17-летнего парня. Люди бросали яйца и камни, били стёкла и зажигали петарды.

Как сообщает Okinawa Times, до этого полиция получила жалобу на то, что ночью по улицам города шумно и с превышением скорости ездят мотоциклисты. За одного из байкеров полицейский и принял пострадавшего, хотя тот, как сообщается, просто ехал из магазина домой на мотоцикле. Он и выложил в соцсетях сообщение. В результате погрома, здание участка получило видимые повреждения. Информации о применении правоохранителями силы по отношению к собравшейся молодёжи не поступало.

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Как сообщал Лайф ранее, жительница Балтийска напала на сотрудниц полиции, пытаясь отбить сына у бывшего мужа. На горе-мать возбудили дело — пока о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Но ей могут грозить и более серьёзные неприятности за нападение на сотрудниц при исполнении.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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