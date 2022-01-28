Дмитрий Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Бедность части россиян является ключевым вызовом для российских властей. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем", – передаёт слова Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза подчеркнул, что помимо этого существуют и другие проблемы, которые не менее серьёзны, чем бедность. Это в том числе проблема развития экономики, вопрос борьбы с коррупцией, технологическое отставание и не только.

"Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", – заключил политик.