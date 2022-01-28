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Дмитрий Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Зампред Совбеза РФ считает, что из неё вытекают и другие социальные вопросы, касающиеся здоровья, преступности и не только.

28 января, 03:32

© ТАСС / Екатерина Штукина

Бедность части россиян является ключевым вызовом для российских властей. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем",передаёт слова Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза подчеркнул, что помимо этого существуют и другие проблемы, которые не менее серьёзны, чем бедность. Это в том числе проблема развития экономики, вопрос борьбы с коррупцией, технологическое отставание и не только.

"Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", – заключил политик.

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Ранее Лайф сообщал, что в России снизилось число людей с доходами ниже границы бедности. В третьем квартале прошлого года доходы 11% от численности населения были ниже установленной черты, а в январе – сентябре — 12,1%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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