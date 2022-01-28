Антонов назвал заявления США о Чечне попыткой вмешательства в дела России
Российский дипломат рекомендовал Соединённым Штатам улучшать собственные "каноны демократии", вместо того чтобы заниматься нравоучениями.
Фото © Facebook / Посольство РФ в США
Москва рассматривает комментарии Госдепартамента США о проблемах с правами человека в Чечне как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкреплённые к тому же достоверными данными, о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", — приводят слова Антонова на странице посольства в соцсети Facebook.
Дипломат рекомендовал Соединённым Штатам улучшать собственные "каноны демократии", вместо того чтобы заниматься нравоучениями.
Ранее Лайф также сообщал, что Антонов назвал голословными утверждения США о российской дезинформации. Как он высказался, в США "раздувают мыльный пузырь".
Комментариев: 0