Антонов назвал заявления США о Чечне попыткой вмешательства в дела России

Москва рассматривает комментарии Госдепартамента США о проблемах с правами человека в Чечне как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкреплённые к тому же достоверными данными, о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", — приводят слова Антонова на странице посольства в соцсети Facebook.