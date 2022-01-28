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Антонов назвал заявления США о Чечне попыткой вмешательства в дела России

Российский дипломат рекомендовал Соединённым Штатам улучшать собственные "каноны демократии", вместо того чтобы заниматься нравоучениями.

28 января, 03:29

Фото © Facebook / Посольство РФ в США

Москва рассматривает комментарии Госдепартамента США о проблемах с правами человека в Чечне как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкреплённые к тому же достоверными данными, о так называемых репрессиях в Чечне как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны", — приводят слова Антонова на странице посольства в соцсети Facebook.

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Дипломат рекомендовал Соединённым Штатам улучшать собственные "каноны демократии", вместо того чтобы заниматься нравоучениями.

Ранее Лайф также сообщал, что Антонов назвал голословными утверждения США о российской дезинформации. Как он высказался, в США "раздувают мыльный пузырь".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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