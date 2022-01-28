Японская клиника представили план испытаний "Спутника V" и "Спутника Лайт"

Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект проведения доклинических испытаний российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщается на странице в "Фейсбуке" посольства России в Японии.

"Подобные примеры кооперации на основе совместного Плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям, согласованного между Президентом России В.В.Путиным и бывшим премьер-министром Японии С.Абэ, способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения и укреплению российско-японских отношений в целом", – говорится в сообщении.

Японские представители сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе. В качестве примера они привели многочисленные исследования и публикации, в том числе в известном специализированном журнале "The Lancet".

Сейчас вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов для подтверждения эффективности. Прививочная кампания затем будет платной и не будет считаться официальной.