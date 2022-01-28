Диетолог Дианова раскрыла рецепт полезного бутерброда

Достаточно незначительно изменить рецепт классического бутерброда и из вредной пищи он превратиться в полезную еду. Рекомендациями поделилась врач-диетолог Нурия Дианова. Она посоветовала не использовать при приготовлении бутербродов и сэндвичей белый хлеб — лучше отдать предпочтение тёмному.

"Вы можете сделать бутерброд с любым цельнозерновым или серым хлебом. Сверху на него можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее", – сказала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

Диетолог также посоветовала добавить растительных ингредиентов. Лучше соблюдать пропорцию: к условным 100 граммам бутерброда добавлять еще 100 граммов овощей или фруктов, а лучше – 200 граммов.

"То есть клетчатки должно быть в два раза больше, чем самого бутерброда (чем хлеба с мясом или сыром. – Прим. ред.)", – уточнила Нурия Дианова.