На учения в Белоруссию отправлен эшелон с военной техникой из Амурской области
Среди прочего российские военные отработают в республике задачи по инженерному оборудованию полевых лагерей и парков боевых машин.
Военнослужащие готовят технику к отправке в Белоруссию на учения © Минобороны РФ
Из Амурской области в Белоруссию на военные учения по проверке сил реагирования Союзного государства отправлен очередной эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
"В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь", — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.
Там российские военные среди прочего отработают навыки по созданию полевых лагерей и парков боевых машин. Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа: до 9 февраля будет произведена передислокация группировок войск, а с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость – 2022".
Лайф сообщал, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти США в подталкивании республики к войне. Он предупредил, что не потерпит "менторского тона" со стороны Запада и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.
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