На учения в Белоруссию отправлен эшелон с военной техникой из Амурской области

Военнослужащие готовят технику к отправке в Белоруссию на учения © Минобороны РФ

Из Амурской области в Белоруссию на военные учения по проверке сил реагирования Союзного государства отправлен очередной эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"В рамках проводимых мероприятий очередной железнодорожный эшелон с техникой подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа убыл из Амурской области в Республику Беларусь", — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Там российские военные среди прочего отработают навыки по созданию полевых лагерей и парков боевых машин. Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа: до 9 февраля будет произведена передислокация группировок войск, а с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения "Союзная решимость – 2022".