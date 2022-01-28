Белый дом не подтвердил, что предупреждал Киев о "неизбежном вторжении" России

Не соответствующим действительности назвали в Белом доме сообщение о том, что президент США Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским якобы предупредил его о "неизбежном вторжении" российских войск.

"Это неправда. Президент Байден заявил: есть реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться на Украину в феврале. Ранее он заявлял об этом публично, и мы предупреждали о такой возможности в течение нескольких месяцев", — заявила в ответ на это представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн в своём Twitter-аккаунте.

Она добавила, что "сообщения о чём-то большем или отличном от этого совершенно не соответствуют действительности".

Речь идёт о публикации корреспондента телеканала CNN, который, ссылаясь на неназванного чиновника в Киеве, обнародовал "подробности" беседы лидеров США и Украины в своём аккаунте в Twitter. Так, например, по его словам, Байден сказал Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замёрзнет земля". Он написал, что глава Белого дома якобы предупредил украинского коллегу о том, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать".