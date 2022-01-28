Вашингтон счёл пустыми угрозами заявления о российском оружии в Латинской Америке
При этом США пригрозили, что будут готовы ответить в случае развёртывания сил РФ на Кубе. Действовать начнут, лишь когда увидят движение в этом направлении.
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Соединённые Штаты считают заявления о возможном размещении российских вооружений в Латинской Америке "пустыми угрозами". Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
"Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно", — отметил дипломат.
Прайс добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят "движение в этом направлении".
Ранее Лайф рассказывал, что Песков ответил на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке. Говоря о Кубе и Венесуэле, не стоит забывать о суверенном статусе этих государств, указал представитель Кремля.
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