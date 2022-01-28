Вашингтон счёл пустыми угрозами заявления о российском оружии в Латинской Америке

Соединённые Штаты считают заявления о возможном размещении российских вооружений в Латинской Америке "пустыми угрозами". Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно", — отметил дипломат.

Прайс добавил, что США ответят на возможное военное присутствие России на Кубе, когда увидят "движение в этом направлении".