Российские корабли на учениях в Чёрном море поразили воздушные и морские цели

Корабли Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, имитирующим условного противника. О ходе плановых учений в Чёрном море сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ пресс-службы ЮВО.

"Боевые расчёты корабельной ударной группы флота в составе фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" отработали действия по ведению морского боя", — сообщили в пресс-службе.

Артиллерийские стрельбы провели также по плавающим минам и воздушным целям, которые имитировались сбросом светящихся авиабомб САБ-250 с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ. Всего в учениях было задействовано более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей.

По плану подготовки ВС РФ на 2022 год в январе — феврале во всех зонах ответственности флотов проводятся учения под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Основная направленность — отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Планируется задействовать более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.