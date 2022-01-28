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Опрос: почти треть землян считает внешнюю политику России стабилизирующей мир

Имидж Америки, согласно результатам исследования, улучшается после ухода из Белого дома Дональда Трампа. Политику Китая на планете воспринимают как дестабилизирующую.

28 января, 02:38

Фото © Pexels

Внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире, считает почти треть населения планеты (29%). Об этом говорят данные глобального социологического исследования, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир.

Как сообщает РИА "Новости", как стабилизирующую политику РФ оценивают в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%). Примечательно, что даже сами россияне отмечают положительное влияние России реже жителей упомянутых стран — 44%. Наиболее негативное отношение к Москве на Украине (74%), в Австрии (70%), Германии, самопровозглашённом Косово и Польше — по 69%, Чехии (68%), Швейцарии (66%), Австралии (65%). Также преобладают негативные оценки в США (57%) и на Ближнем Востоке (56%). Четверть опрошенных не смогли определиться.

Имидж Америки, согласно опросу, улучшается после ухода из Белого дома Дональда Трампа. Индекс поддержки внешней политики страны теперь составляет -2, три года назад он был равен -28. Улучшилась и находится на самой высокой за последние несколько лет позиции (35%) оценка американцами собственной политики. Негативный характер влияния отметили 42% населения. Наиболее негативно Штаты воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58%) и Западной Азии.

Внешнюю политику Китая на планете воспринимают как дестабилизирующую, индекс поддержки равен -18. Негативно её оценивают на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Швейцарии и Индии. Наиболее позитивно относятся к политике КНР в Албании (79%), Кении, Малайзии и Нигерии (по 64%), Пакистане (58%), Сербии (56%) и Таиланде (53%). При этом люди в Африке и в России (40%) видят стабилизирующей политику Пекина.

Евросоюз и его внешняя политика воспринимается как стабилизирующая, индекс поддержи составляет +18.

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Как сообщал Лайф ранее, другой опрос показал, что большинство немцев поддерживают "Северный поток – 2". Больше всего противников проекта оказалось среди сторонников партии "Зелёные".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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