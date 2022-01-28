Опрос: почти треть землян считает внешнюю политику России стабилизирующей мир

Внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире, считает почти треть населения планеты (29%). Об этом говорят данные глобального социологического исследования, проводившегося Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир.

Как сообщает РИА "Новости", как стабилизирующую политику РФ оценивают в Албании (86%), Вьетнаме (76%), Сербии (64%), Казахстане (62%) и Индии (57%). Примечательно, что даже сами россияне отмечают положительное влияние России реже жителей упомянутых стран — 44%. Наиболее негативное отношение к Москве на Украине (74%), в Австрии (70%), Германии, самопровозглашённом Косово и Польше — по 69%, Чехии (68%), Швейцарии (66%), Австралии (65%). Также преобладают негативные оценки в США (57%) и на Ближнем Востоке (56%). Четверть опрошенных не смогли определиться.

Имидж Америки, согласно опросу, улучшается после ухода из Белого дома Дональда Трампа. Индекс поддержки внешней политики страны теперь составляет -2, три года назад он был равен -28. Улучшилась и находится на самой высокой за последние несколько лет позиции (35%) оценка американцами собственной политики. Негативный характер влияния отметили 42% населения. Наиболее негативно Штаты воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58%) и Западной Азии.

Внешнюю политику Китая на планете воспринимают как дестабилизирующую, индекс поддержки равен -18. Негативно её оценивают на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Швейцарии и Индии. Наиболее позитивно относятся к политике КНР в Албании (79%), Кении, Малайзии и Нигерии (по 64%), Пакистане (58%), Сербии (56%) и Таиланде (53%). При этом люди в Африке и в России (40%) видят стабилизирующей политику Пекина.

Евросоюз и его внешняя политика воспринимается как стабилизирующая, индекс поддержи составляет +18.