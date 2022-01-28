Финансист Бабин спрогнозировал ситуацию с рублём в феврале

Если появятся признаки потепления отношений между Россией и Западом, мы сможем увидеть укрепление рубля, допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, российская валюта сильно недооценена из-за страновых рисков по причине ухудшения геополитической обстановки.

В беседе с агентством "Прайм" Бабин заявил, что даже другие факторы ослабили своё влияние на фоне геополитической ситуации. Поэтому вряд ли февральское заседание ЦБ, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке, окажет ощутимое воздействие на курс российской валюты.

"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — отмечает при этом собеседник агентства.

Бабин также возлагает надежды на высокую стоимость нефти. Сохранение таких котировок, по его словам, способно сгладить негативное влияние фактора геополитики. И в случае, если эти риски ослабнут, благоприятная сырьевая конъюнктура обеспечит быстрое укрепление рубля.