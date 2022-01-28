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Финансист Бабин спрогнозировал ситуацию с рублём в феврале

По мнению эксперта, сейчас самое сильное влияние на курс отечественной валюты оказывает геополитическая ситуация — взаимные обвинения и переговоры России с Западом.

28 января, 02:31
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Если появятся признаки потепления отношений между Россией и Западом, мы сможем увидеть укрепление  рубля, допускает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, российская валюта сильно недооценена из-за страновых рисков по причине ухудшения геополитической обстановки.

В беседе с агентством "Прайм" Бабин заявил, что даже другие факторы ослабили своё влияние на фоне геополитической ситуации. Поэтому вряд ли февральское заседание ЦБ, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке, окажет ощутимое воздействие на курс российской валюты.

"Однако повышение ключевой ставки на 0,75 процентного пункта и больше окажет некоторую поддержку рублю", — отмечает при этом собеседник агентства.

Бабин также возлагает надежды на высокую стоимость нефти. Сохранение таких котировок, по его словам, способно сгладить негативное влияние фактора геополитики. И в случае, если эти риски ослабнут, благоприятная сырьевая конъюнктура обеспечит быстрое укрепление рубля.

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Ранее Лайф сообщал, что ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0–0,25%. На фоне этих ожидаемых новостей российский рубль начал укрепляться на бирже по отношению к доллару и евро.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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