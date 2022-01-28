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Другим не даётся: Кемеровский Хатико несколько месяцев ждёт умершего хозяина у ковидной больницы

Ему пытались дать новый дом, но собака в руки не даётся, к чужим не идёт, свой пост не покидает. Верит, что эта заветная дверь вернёт ей человека, и всё станет по-прежнему.

28 января, 02:44

Фото © NGS42.RU

В Кировском районе Кемерово возле входа в ковидный госпиталь около трёх месяцев сидит собака. Она не отходит от корпуса больницы, не проявляет агрессии, просто сидит и ждёт, что из дверей вот-вот выйдет её хозяин. Но этого не случится никогда.

Как сообщает NGS42.RU, несколько месяцев назад хозяин собаки заболел коронавирусом и был госпитализирован, через некоторое время он скончался. Но животному этого не объяснить.

"Я хотела забрать собаку, но он или она не дался. Просто отходит и всё. Собака пушистая, видно, что ухаживали за ней", — рассказала NGS42 кемеровчанка.

"Уральский Хатико" прождал хозяина год в Китае и умер по прилёте в Россию

"Уральский Хатико" прождал хозяина год в Китае и умер по прилёте в Россию

Ранее Лайф рассказывал, что хаски поменяла пять маршруток, чтобы найти своего хозяина. Собака по кличке Лиса потерялась во время прогулки и оказалась в Копейске, примерно в 15 км от дома.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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