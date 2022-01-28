Другим не даётся: Кемеровский Хатико несколько месяцев ждёт умершего хозяина у ковидной больницы

В Кировском районе Кемерово возле входа в ковидный госпиталь около трёх месяцев сидит собака. Она не отходит от корпуса больницы, не проявляет агрессии, просто сидит и ждёт, что из дверей вот-вот выйдет её хозяин. Но этого не случится никогда.

Как сообщает NGS42.RU, несколько месяцев назад хозяин собаки заболел коронавирусом и был госпитализирован, через некоторое время он скончался. Но животному этого не объяснить.

"Я хотела забрать собаку, но он или она не дался. Просто отходит и всё. Собака пушистая, видно, что ухаживали за ней", — рассказала NGS42 кемеровчанка.