Другим не даётся: Кемеровский Хатико несколько месяцев ждёт умершего хозяина у ковидной больницы
Ему пытались дать новый дом, но собака в руки не даётся, к чужим не идёт, свой пост не покидает. Верит, что эта заветная дверь вернёт ей человека, и всё станет по-прежнему.
Фото © NGS42.RU
В Кировском районе Кемерово возле входа в ковидный госпиталь около трёх месяцев сидит собака. Она не отходит от корпуса больницы, не проявляет агрессии, просто сидит и ждёт, что из дверей вот-вот выйдет её хозяин. Но этого не случится никогда.
Как сообщает NGS42.RU, несколько месяцев назад хозяин собаки заболел коронавирусом и был госпитализирован, через некоторое время он скончался. Но животному этого не объяснить.
"Я хотела забрать собаку, но он или она не дался. Просто отходит и всё. Собака пушистая, видно, что ухаживали за ней", — рассказала NGS42 кемеровчанка.
Ранее Лайф рассказывал, что хаски поменяла пять маршруток, чтобы найти своего хозяина. Собака по кличке Лиса потерялась во время прогулки и оказалась в Копейске, примерно в 15 км от дома.
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